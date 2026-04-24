74 milyon varil petrol temin etti

Güney Kore'nin, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle petrol arzında yaşanan aksaklıkları gidermek için mayıs ayı için 74 milyon varilin üzerinde ham petrol temin ettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'daki savaşla ilgili belirsizliklerin artması nedeniyle hükümetin ek tedarik sağlamak için tüm gücüyle çalıştığını söyledi. Bu amaçla mayıs ayı için geçen yılın aylık ortalamasının yüzde 87'sine denk gelen 74,62 milyon varil ham petrol tedarik ettiklerini belirten Kang, tedarik kesintileri konusunda endişeye gerek olmadığını ifade etti. Kang, Afrika ve Kuzey Amerika'dan sağlanan ek petrol tedariki sayesinde Seul'ün Orta Doğu'ya olan bağımlılığının yüzde 69'dan yüzde 56'ya düştüğünü kaydetti. Güney Kore'nin, ülkenin ham petrol ithalatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı dışındaki alternatif deniz yollarına yöneldiğini aktaran Kang, "Mayısta Suudi Arabistan'dan 23,99 milyon varil ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 16 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'nı pas geçerek alternatif rotalar üzerinden ithal edilmesine yönelik karar, hükümet ve özel sektörün hızlı ortak müdahalesinin bir sonucu." ifadelerini kullandı. AA

