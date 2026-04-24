"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Pezeşkiyan: İran, diyalogdan yana - Kalibaf: İhlâller son bulursa anlaşma olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı.

“Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir” diyen Pezeşkiyan, “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır” ifadesini kullandı.

İran: İhlâller son bulursa anlaşma olur

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı’nın ağır ateşkes ihlâlleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, şunları aktardı: “Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur.” Kalibaf ayrıca, “Askerî saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir” ifadelerini kullandı.

    "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu" tekneleri İtalya'ya ulaştı

    Barrack’a haddini kim bildirecek? - Geri adım atmadı, otokrasiyi yine övdü

    Kur'anın mu'cizeliğini gösteren bir eser: Rumuzât-ı Semâniye

    Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Kesintisiz eğitim, ülkenin sırtında yük

    İktidar kimseyi dinlemiyor

    İLO: 4 çocuktan 1’i yeterli beslenemiyor

    Savaşta da mağlup barışta da

    Hürmüz karıştı, petrol yeniden yükselişe geçti

    Mescid-i Aksa için uluslararası yardım çağrısı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Meclisi kuruluş ayarlarına döndürelim
    Meclis Milletin kalbi olmalı - Milletten kopmamalı

    Emekliler zor şartlarda yaşıyor

    DP Sözcüsü Altıntaş: Adalet yoksa devlet yoktur

    İngiltere’deki okullarda cep telefonu kanunla yasaklanıyor

    İsrail asıllı Profesör Bartov: Gazze’de yaşananlar soykırımdır!
    19. Risale-i Nur Kongresi reklâmları Ankara’da dev ekranlarda

    Gülistan Doku soruşturmasında Eski vali Tuncay Sonel de tutuklandı

    Barrack’a haddini kim bildirecek? - Geri adım atmadı, otokrasiyi yine övdü
    Günün Ayet ve Hadisi
    Ankara Risale-i Nur kongresine hazır
    Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
    Kesintisiz eğitim, ülkenin sırtında yük
    Nurdan Katreler
    "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu" tekneleri İtalya'ya ulaştı

