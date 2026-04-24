Pezeşkiyan: İran, diyalogdan yana - Kalibaf: İhlâller son bulursa anlaşma olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı.

“Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir” diyen Pezeşkiyan, “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır” ifadesini kullandı. Haber Merkezi *** İran: İhlâller son bulursa anlaşma olur İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı’nın ağır ateşkes ihlâlleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, şunları aktardı: “Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur.” Kalibaf ayrıca, “Askerî saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir” ifadelerini kullandı. AA

