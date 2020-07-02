"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel salgında 6 milyonu aşkın kişi iyileşti

02 Temmuz 2020, Perşembe 09:34
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan 6 milyon 32 bin 985 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 164 bin 680), Brezilya (916 bin 147), Rusya (422 bin 931), Hindistan (359 bin 896), Şili (245 bin 443), İran (191 bin 487), İtalya (190 bin 717), Almanya (179 bin 800), Peru (178 bin 245) ve Türkiye (175 bin 422) oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 810 bin 307’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 519 bin 83 kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 36
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında 6 milyonu aşkın kişi iyileşti

    Çözüm çoklu baro değil, demokratik temsil

    Temmuz sayısı çıktı! Bir Tefekkür Fırsatı: Tatil

    Bütün inanç gruplarına hizmet

    Hukuk sisteminde yeni bir fişleme

    Yeni Asya çok önemli bir vazife görüyor

    Batı Şeria'da 5 günlük genel karantina kararı

    BM: Küresel turizm 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabilir

    Dünya genelinden son 24 saatteki önemli gelişmeler

    CB kararnamesinde “üniversite” skandalı

    Ezher ve Vatikan dünya barışını konuştu

    "Üzücü tevafuk"

    Sömürgeci kralın büstü kaldırıldı

    ABD'den Çin'e Hong Kong tepkisi

    'Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır'

    Rekabet Kurulu Alman otomotiv devlerine soruşturma açacak

    Almanya'dan Türkiye'ye yönelik Kovid-19 seyahat uyarısı açıklaması

    BMGK'dan küresel ateşkes kararı

    ABD'den 'Ayasofya' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversiteler...
    Genel

    Hukuk sisteminde yeni bir fişleme
    Ahmet BATTAL

    Hükümet üniversite kurdu
    Süleyman KÖSMENE

    Bi zahr’il- gayb duânız var mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Kıyamet yakın
    Genel

    Çözüm çoklu baro değil, demokratik temsil
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiçbir iş cemaatsiz başarılamaz
    Faruk ÇAKIR

    Boğazdaki kayıkçının tercihi
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.