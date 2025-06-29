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Yaz tatili, meslek öğrenmek icin fırsat

29 Haziran 2025, Pazar 20:13
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık okullar tatil oldu, çocuklarımız karnelerini aldı. Bu tatil, hem keyifli vakit geçirmek hem de meslek öğrenmek açısından önemli bir fırsat” dedi.

Yaz tatilinin çocuklarımıza sadece dinlenme fırsatı değil, aynı zamanda hayat boyu kullanabilecekleri beceriler kazandıracak bir döneme dönüşeceğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık okullar tatil oldu, çocuklarımız karnelerini aldı. Bu tatil, hem keyifli vakit geçirmek hem de meslek öğrenmek açısından önemli bir fırsat. Günümüzde ustaların yaş ortalaması 50-60’ın üzerinde. Ne yazık ki çocuklarımız bu alanlara yeterince yönelmiyor. Oysa 30’a yakın sektörde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz var. Otomobil tamirciliğinden terziliğe, butik işler, elektrikçilik, elektronikçilik gibi alanlar çok kıymetli. Çünkü yapay zekânın yapamayacağı şey, zanaatkârlıktır. Unutmamalıyız ki yapay zekâyı geliştiren de nihayetinde bir zanaatkârdır” dedi.

20 YILA YAKIN SÜREN OKUL HAYATI

Çocukların uzun süren akademik eğitim hayatlarını sadece derslerle değil, aynı zamanda meslek öğrenerek değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Zanaatkârlık sadece meslek değil, aynı zamanda bir kültürdür. Çocuklarımızın komşuluk ilişkilerini kurabilmeleri, insanlarla sağlıklı diyaloglar geliştirebilmeleri için bu kültürle iç içe olmaları gerekiyor. Üstelik zanaatkârların kazançları da günümüzde birçok beyaz yakalı çalışanla yarışabilecek düzeyde. Meslek sahibi olmak kadar değerli bir şey yok. Bir çocuk, ustasının yanında çalışarak en azından bir araç arıza yaptığında kaputu kaldırıp sorunun ne olduğunu anlayacak kadar pratik bilgiye sahip olabilir. Herkes çocuklarının iyi bir akademik eğitim almasını istiyor ama zanaatkârlık her geçen gün biraz daha kan kaybediyor. Otomobil tamirciliğiyle başlayıp marangozluğa, elektrik teknisyenliğine kadar uzanan bu meslekler hayatın her alanında lazım olan işler. Örneğin, ayakkabı sektöründe çalışan bir çocuk derinin nasıl kullanıldığını öğrenir. Hangi mesleği seçerse seçsin, bir el becerisi edinmiş olur” diye konuştu.

TATİLLER BÜYÜK BİR FIRSAT

Daha güçlü ve donanımlı bir gelecek için zanaat öğrenmenin önemine işaret eden Palandöken şunları söyledi: “Yaz tatilinin uzun süresi iyi değerlendirilirse, hem eğlenip hem de bir meslek öğrenebilirler. Yoksa zanaatkârlık bir hayale dönüşebilir. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizdeki zengin potansiyel ve ustalık geleneği yok olmasın. Kimse bu değerli mesleklerin kaybolmasına göz yummamalı. 12 yıllık temel eğitimin ardından üniversite hayatı 4-6 yıl sürüyor. Bu süredeki tatiller bir zanaat öğrenmek için büyük fırsat.”

MEHMET KARA - ANKARA

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