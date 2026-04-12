Küresel Sumud Filosu bu kez iki katı katılımla yola çıkıyor

12 Nisan 2026, Pazar 10:30
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak için sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve gönüllülerce 2025 yılında oluşturulan Küresel Sumud Filosu, aynı hedef ve genişleyen stratejisiyle Gazze'ye doğru yola çıkıyor.

İspanya'nın Barselona limanında toplanan onlarca tekne, Eylül 2025'te İsrail'in yasa dışı yollarla engellediği girişimini ikinci kez çok daha fazla katılımla gerçekleştirmek istiyor.

Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırmak, insani yardım ulaştırmak, soykırıma uğrayan Gazze'nin çığlığını tüm dünyaya duyurmak için Barselona Limanı'ndan demir alan Küresel Sumud Filosu'nun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, "Kimse kendini küçümsemesin, herkes bu mücadelenin içerisinde yer almaya cesaret ettiği an İsrail'in en korktuğu şey başına gelecek: Birlik oluşumuz." dedi.

Akdeniz Ordu, "Bu yıl stratejimizi çok genişlettik. Çünkü mesele sadece deniz üzerinden ablukayı kırma girişimlerinde bulunmak değil. Aynı zamanda Küresel Sumud Filosu'na ait kara konvoyumuz da olacak. 22 Nisan'da parlamenter kongremiz olacak." diye konuştu.

Karada da denizde de herkes birlik oluşturduğunda, pasif kalan ve bu soykırıma dahil olan hükümetlerde olması gereken baskıyı oluşturmuş olacaklarına işaret eden Akdeniz Ordu, amaçlarının da bunu göstermek olduğunu dile getirdi.

"Varacağımıza inanıyorum çünkü hem sayımız hem gücümüz arttı"

Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası organizatör kadrosundaki tek Türk olan Akdeniz Ordu, medikal ekiplerle, eğitimcilerle, şehir planlamacılarla beraber yola çıkacaklarını söyleyerek, hem sayıları hem de güçleri arttığı için Gazze'ye varacaklarına inandığını belirtti.

Akdeniz Ordu, filonun Eylül 2025'teki girişiminde bazı teknelerin Gazze'ye 23 mile kadar yaklaştığını, somut ilerlemeler gördüklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk gidişimizde İsrailliler bizimle oyalandıkları için Filistinli balıkçılar uzun bir aradan sonra balık tutmayı başardılar. Sahte de olsa bir ateşkes oldu ve Filistinlilerin ağzından bu girişimlerin onlar için çok önemli olduğunu hep duyduk. Zaten, onlar 'gelin' diyor. Biz burada kendi kendimize bir şeyler yapmıyoruz. Onların bizi beklediğini gördüğümüz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve yine deneyeceğiz çünkü onlara gerçekten bir şeyler borçluyuz."

"Filistin, dünyada baskı gören halkların buz dağı konumundadır"

Küresel Sumud Filosunun Katalonya'daki sözcülerinden Ariadna Masmitja da "Çok önemli bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Gazze'deki halkın durumu her geçen gün daha da zorlaşıyor. Soykırım sadece bomba atarak olmaz, bir halkı ortadan kaldırmaya çalışmakla olur. Gerek Gazze gerekse Batı Şeria'da durum aynı. Eğer su, yemek, hayatta kalacak kaynakların yoksa ölürsün." ifadelerini kullandı.

İlk misyonda olduğu gibi bu yıl da ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmanın öncelikli hedef olduğunu kaydeden Masmitja, yeni bir hedef olarak Filistin halkının arzusuna göre yeniden yapılanmaya destek vermek istediklerinin de altını çizdi.

Filistin'in halihazırda dünyada baskı gören halkların buz dağı konumunda olduğunu ve örnek teşkil ettiğini anlatan Masmitja, bu yüzden Filistin'e destek konusunda harekete geçmenin dünyanın tamamı için harekete geçmekle eş değer olduğunu vurguladı. Katalan aktivist, "Filistin davası, insanlığın davasıdır. Eğer Filistin için hiçbir şey yapmazsak dünya çok daha kötüye gider. Sivil toplumu korumak için eyleme geçmeliyiz." şeklinde konuştu.

Masmitja, Küresel Sumud Filosu'nun öğretmen, doktor, inşaatçı, avukat gibi toplumun her sektöründen insanı bünyesinde bulundurduğuna, "Gazze'de olduğu gibi soykırıma, şiddete karşı çıkan toplumun aynası olduğuna" işaret etti.

Barselona'dan bugün yola çıkacak Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'in diğer noktalarından geleceklerin katılımıyla 100 kadar tekne ve yaklaşık 1000 kişiyle Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

AA

