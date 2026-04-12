Enerji tesisi saldırıları nedeniyle günlük 700 bin varil petrol akışı kaybı yaşandı

12 Nisan 2026, Pazar 10:26
Suudi Arabistan'da, bazı enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle operasyonların kısmen durdurulduğu, bir pompa istasyonunun hasar görmesi sonucu günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışında kayıp yaşandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ülkeyi hedef alan son saldırılar sonucu meydana gelen hasar nedeniyle bazı enerji tesislerinde operasyonel süreçlerin durdurulduğu belirtildi.

Ülkedeki petrol ve gaz üretimi, taşınması ve rafinasyonu ile petrokimya tesisleri ve elektrik sektörüne ait hayati enerji altyapılarının son dönemde çok sayıda saldırının hedefi olduğu ifade edildi.

Saldırıların başkent Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Bölgesi'ndeki tesisleri kapsadığı, olaylar sonucunda Suudi Enerji Şirketinin sanayi güvenliği personelinden bir kişinin hayatını kaybettiği, aynı şirketten 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların, enerji sistemine bağlı ana tesislerde bazı operasyonel faaliyetlerin durmasına yol açtığı, Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki önemli pompa istasyonlarından birinin hedef alınmasının, bu hat üzerinden günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışının kaybına neden olduğu aktarıldı.

Söz konusu hattın, bu dönemde küresel piyasalara petrol arzı için ana güzergah olduğu kaydedildi.

Münife üretim tesisinin hedef alınması sonucu günlük yaklaşık 300 bin varil üretim kaybı yaşandığı, daha önce de Hurays üretim tesisine yönelik saldırı nedeniyle günlük 300 bin varil üretim düşüşü meydana geldiği ve bu durumun ülkenin toplam üretim kapasitesinde günlük yaklaşık 600 bin varillik azalmaya yol açtığı belirtildi.

Saldırıların ayrıca Cubeyl’deki SATORP tesisleri, Ras Tanura Rafinerisi, Yanbu’daki SAMREF Rafinerisi ve Riyad Rafinerisi dahil olmak üzere ana rafinaj tesislerini de kapsadığı, bunun da rafine petrol ürünlerinin küresel piyasalara ihracatını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Cuayma bölgesindeki işleme tesislerinde çıkan yangınların sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve doğal gaz sıvıları ihracatını da etkilediği, saldırıların sürmesi halinde tedarik açığının artabileceği ve toparlanma sürecinin yavaşlayabileceği belirtildi.

Haberde, bu durumun enerji arz güvenliğini olumsuz etkileyebileceği, petrol piyasalarındaki dalgalanmaları artırabileceği ve küresel ölçekte operasyonel ve acil durum petrol stoklarının önemli ölçüde azalması nedeniyle dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği vurgulandı.

AA

