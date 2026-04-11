Özel’den Şimşek’e: Mazeret enflasyonu var

CHP lideri Özgür Özel, ekonomi konusundaki değerlendirmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yüklendi.

“Türkiye’de bir enflasyon problemi var ama en yakıcı olan mazeret enflasyonu” diyen Özel, “Ekonomi yönetimi ve Sayın Mehmet Şimşek, tutmayan bütün hedefleri bir mazeretle ilişkilendirmektedir. Şimdi de ‘savaşflasyon’ diye bir icat çıkarmak üzere savaştan dolayı bir enflasyon oluştuğunu söylemektedir. Çünkü bu savaşa en hazırlıksız yakalanan ekonomilerden biri biziz. Bu savaştan bizi korumak için gerekli rezervleri geçen sene 19 Mart darbesi ve sonrasında yaşananlarla yaktı zaten Mehmet Şimşek. İşin kötüsü onun rezervlerin yerine çok maliyetli ve hepimizin sırtına çok yük bindiren ve enflasyon hedeflerinin de tutmamasına sebep olacak şekilde büyük bir maliyetle geri koyduk.” değerlendirmesinde bulundu.

