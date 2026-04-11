"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyelim!

11 Nisan 2026, Cumartesi 14:17
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Barselona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Sanchez, Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona ermesi gerektiğine işaret etti.

"Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim" diyen Sanchez, İsrail'i uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmekle suçladı.

İspanya Başbakanı Sanchez, konuşmasında şunları kaydetti:

"Dünyanın geri kalanının bize bakmasını ve bizi desteklemesini istiyorsak, Avrupa'nın tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden dün, AB'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim, çünkü İsrail'in özellikle uluslararası ve insancıl hukukla ilgili olan birçok maddesini çiğnediği ve ihlal ettiği açıktır."

AA

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi
    Genel

    Ankara’da dev ekranlarda Risale-i Nur reklâmı
    Genel

    Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
    Genel

    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok
    Genel

    Sincan'da ilaç fabrikasında yangın çıktı
    Genel

    "NATO, ABD'nin çıkarlarına uygun"
    Genel

    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.