Mehmet Şimşek: Öngörülmüyordu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgesel savaşın çıkardığı “şok” yüzünden, ekonomi programın hedefe bir yıl kadar geç ulaşabileceğini söyledi.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürecin temel hedefleri değiştirmeyeceğini ancak dezenflasyon ve ekonomik dengelenme için öngörülen sürenin yaklaşık 1 yıl uzayabileceğini dile getirdi. Haber Merkezi

