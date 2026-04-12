Soykırımcı çocuk katilleri

UNICEF, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 33 çocuğun öldüğünü, 153 çocuğun yaralandığını açıkladı. 600’den fazla çocuğun zarar gördüğü ülkede acil koruma çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in 8 Nisan’daki saldırılarında Lübnan’da 33 çocuğun öldüğünü ve 153’ünün yaralandığını açıkladı. UNICEF’in, X hesabı ve internet sitesinden yapılan açıklamalarda, Lübnan’daki saldırılardan çocukların etkilendiği belirtilerek, “Çocuklar enkazın altından çıkarılıyor. Aileler parçalanıyor.” ifadeleri kullanıldı.
UNICEF’ten çocukları acil koruma çağrısı
Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana “600’den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı” ifade edilerek, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çocukların korunması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, “Lübnan genelinde, aralarında tahminen 390 bin çocuğun da bulunduğu bir milyondan fazla insan yerinden edildi; birçoğu ikinci, üçüncü hatta dördüncü kez göç etmek zorunda kaldı” bilgisi paylaşıldı.
