Soykırımcı çocuk katilleri

UNICEF, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 33 çocuğun öldüğünü, 153 çocuğun yaralandığını açıkladı. 600’den fazla çocuğun zarar gördüğü ülkede acil koruma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in 8 Nisan’daki saldırılarında Lübnan’da 33 çocuğun öldüğünü ve 153’ünün yaralandığını açıkladı. UNICEF’in, X hesabı ve internet sitesinden yapılan açıklamalarda, Lübnan’daki saldırılardan çocukların etkilendiği belirtilerek, “Çocuklar enkazın altından çıkarılıyor. Aileler parçalanıyor.” ifadeleri kullanıldı. UNICEF’ten çocukları acil koruma çağrısı Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana “600’den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı” ifade edilerek, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çocukların korunması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, “Lübnan genelinde, aralarında tahminen 390 bin çocuğun da bulunduğu bir milyondan fazla insan yerinden edildi; birçoğu ikinci, üçüncü hatta dördüncü kez göç etmek zorunda kaldı” bilgisi paylaşıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.