Şirket zararda, müdür kârda

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık 1,5 milyon TL maaş aldığı iddiası gündeme geldi.

Aydın, Mediascope’a yaptığı açıklamada iddiayı doğrudan yalanlamayarak, “Belirlenen ücret neyse onu alıyoruz, bana özel bir durum yok” dedi. Aydın’ın adı daha önce Ziraat Bankası Genel Müdürü olduğu dönemde, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili 555 milyon TL’lik tartışmalı bir para ağıyla da anılmıştı. Bu süreçte oğlu Harun Can Aydın ve iş insanı Murat Özkaya arasındaki ilişkiler de kamuoyuna yansımış, söz konusu para hareketlerinin büyük bölümünün akıbetinin belirsiz olduğu Sayıştay raporlarına yansımıştı. Haber Merkezi

