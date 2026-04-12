"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Filistinli aktivistin “sınır dışı” kararına itirazı reddedildi

12 Nisan 2026, Pazar 09:13
ABD’de Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen Filistinli aktivist Mahmud Halil’in sınır dışı edilmesi yönünde alınan kararın iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

ABD Göçmenlik Temyiz Kurulu, eski Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halil’in, sınır dışı edilmesi yönünde mahkeme kararının iptalini isteyen talebini reddetti. Halil, ret kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tek suçum Filistin’deki soykırıma karşı sesimi yükseltmekti ve bu yönetim (ABD hükümeti) beni bunun için cezalandırmak amacıyla göçmenlik sistemini bir silâh olarak kullandı.” dedi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Göçmenlik Temyiz Kurulu’nun kararına tepki gösterildi. Açıklamada, “Karar, mevcut durumu değiştirmiyor ve Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne temyiz edilecek.” ifadesi yer aldı. Temyiz Kurulu’nun hükümetin denetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Trump yönetiminin Göçmenlik Temyiz Kurulu’nu “sınır dışı etme işlemlerini hızlandırmak için” bir araca dönüştürdüğü ileri sürüldü. ABD’de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, Mart 2025’te eşiyle evine girerken gözaltına alınmış, yeşil kartı iptal edilmişti. Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil’in sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulurken, hakkındaki iddiaların “tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı” gerekçesiyle, 20 Haziran 2025’te kefaletle serbest bırakılmıştı. 

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

