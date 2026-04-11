Toplum akademiden çözüm bekliyor

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, katıldığı programlarda üniversitelerin toplum meselelerine çözüm üreten yapılar olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Toplum 5.0, Yeni Nesil Teknolojiler, Değerlerimiz, Ahlak ve Etik” konularını iş dünyası, üniversite öğrencileri, medya ve sivil toplum mensupları ile paylaşmak üzere Hatay-Dörtyol’dan, Şanlıurfa’ya uzanan bir takım sosyal etkinlikler gerçekleştirdi. Yılmaz katıldığı toplantılarda, toplumun üniversitelerde, meselelere çareler üretildiğini görmek istediğini vurguladı.

Üniversiteler şehirle arasındaki mesafeyi kapatmalı

Profesör Yılmaz Hatay-Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği “Endüstri-Toplum 5.0 ve Sosyal Sermayemiz” söyleşisinde artık üniversite ile sanayi dünyası arasında teknoloji ve endüstriyel üretimde işbirliğinin daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Ahlâk olmadan İslâmiyet olmaz

Profesör Yılmaz Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği “Meslekî Etik ve Değer Algımız” konferansında ise “Şehirler artık üniversiteyi yanı başında görmek, toplumlar problemlerine çare üretildiğini bilmek istiyor” diyerek programa katılan gençlere, toplumun ahlâkî normlarına ve evrensel etik değerlere uymanın, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmanın önemini örneklerle anlattı. Yılmaz, “Ahlâk olmadan İslâmiyet olmayacağı gibi, etik olmadan da toplumsal denge ve barış olmaz.” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın Hatay ve Şanlıurfa’daki etkinlikleri, akademi ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi ve genç kuşaklara değerler, etik ve teknoloji konularında farkındalık kazandırmayı amaçladı.