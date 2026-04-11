"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Küresel vicdan ayakta: Lübnan yeni Gazze olmasın

11 Nisan 2026, Cumartesi 11:07
Slovenya’dan Çin’e birçok ülke, İsrail’in Lübnan’a saldırılarını kınayarak “Lübnan yeni bir Gazze olmasın” uyarısıyla ateşkes çağrısı yaptı.

İran ve ABD’nin iki haftalık bir ateşkeste uzlaşmasından saatler sonra İsrail’in Lübnan’a saldırılarının sürmesine dünyadan çok sayıda tepki gelmeye devam ediyor. 9 Nisan’da çok sayıda ülke Lübnan’a saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı ve bunların İran ile varılan ateşkes kapsamında ele alınması gerektiğini açıkladı.

Saldırıları durdurun

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail’in Lübnan’daki yoğun nüfuslu yerlere saldırdığını belirterek, “Lübnan’ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi gerektiğini ve İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. 

Askerî eylemleri derhal askıya alın

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın İran ile doğrudan görüşmelere yeniden başladığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ı daha ileri müzakereler yürütmeye teşvik ettiğini açıkladı. Brezilya hükümeti İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarının “bölgeyi yeni bir şiddet ve istikrarsızlık tırmanışına sürükleme tehdidi” taşıdığını belirterek İsrail’i “askerî eylemlerini derhal askıya almaya” çağırdı.  

Büyük acılara yol açıyor

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Lübnan’da büyük acılara ve yıkıma yol açan geniş çaplı İsrail saldırılarını kınadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıları kınadı ve Lübnan’ın ABD-İran ateşkesi kapsamına alınması çağrısında bulundu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ateşkesin “önemli bir ileri adım” olduğunu söyledi ancak Avustralya’nın bunun “Lübnan için de geçerli olması gerektiğine kesin olarak inandığını” ifade etti. 

Gerilim düşürülsün

Çin Dışişleri Bakanlığı ise gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu ve Lübnan’ın egemenliği ve güvenliğinin “ihlal edilmemesi gerektiğini” ekledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırıların “kabul edilemez” olduğunu söyledi; İran’ın nükleer silah elde etme araçlarından ve Hizbullah ile Hamas gibi vekil gruplara verdiği destekten vazgeçmesi gerektiğini de ekledi. 

    Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyelim!

    Toplum akademiden çözüm bekliyor

    Küresel vicdan ayakta: Lübnan yeni Gazze olmasın

    "NATO, ABD'nin çıkarlarına uygun"

    Sincan'da ilaç fabrikasında yangın çıktı

    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi

    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!

    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok

    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

    BM’de Lübnan endişesi

    Sosyalist Grup: İsrail’e a’zamî baskı kurulsun

    Akaryakıtta tabela yine değişti

    “Sumud Filosu”na silâhlı müdahaleye iddianame

    "Gemileri yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz" diye tehdit etti

    "Bağımlılığımız sürdükçe, başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceğiz"

    Cuma namazında “Ramazan Bayramı” sevinci

    Sırbistanlı David “Mehmet” oldu

    İstanbul’a dolu sürprizi

    Emekliler: Yılların emeği gasp edildi

