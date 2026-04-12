"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

BM: Güvenli bölgeler vuruldu

12 Nisan 2026, Pazar 09:23
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, İsrail’in son saldırılarında Lübnan’da daha önce güvenli kabul edilen bölgeleri vurduğunu bildirerek “Beyrut’ta hal-i hazırda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran yoğun nüfuslu mahalleler de dahil, 10 dakika içinde yaklaşık 100 nokta uyarı yapılmadan vuruldu.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in 8 Nisan’da Lübnan’da gerçekleştirdiği ve mevcut çatışmanın en büyük ve en yıkıcı saldırılarının ülkeyi sarstığını kaydeden Byun, hal-i hazırda yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişi dahil, tüm sivillerin her zaman korunması çağrısında bulundu.

AA

