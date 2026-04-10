Emekliler: Yılların emeği gasp edildi

Eskişehir’de Hamamyolu’nda bir araya gelen emekliler, artan elektrik, doğalgaz, gıda ve kira zamlarına karşı maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek acil zam talebinde bulundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi adına konuşan Neriman Eken, emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını vurguladı ve seyyanen zam ile adil gelir dağılımı çağrısı yaptı. Eken, “Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiş durumda. Ne acıdır ki insanca yaşam haklarımız tamamen Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına sıkıştırıldı. Bu adaletsiz düzene kesinlikle boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Eskişehir - Anka

