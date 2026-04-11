Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor

Sigara yasakları genişletiliyor. Yeni teklife göre; yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında sigara içilmeyecek, sigara içenler için ayrılan bölümlere yiyecek-içecek servisi yapılmayacak.

İbadethane, eğitim kurumları, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek. Teklife göre her türlü nargile, sigara, elektronik sigara sıvı ve kimyasal içerenler de dahil olmak üzere, ısıtılmış tütün gibi ürünlerin tamamı tütün ürünü olarak kabul edilecek. Çocukların tütün ürünlerine ulaşmasını engellemek için nakit parayla tütün ürünü satılamayacak. Çocuklara tütün ürünü satanlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca bu eylemi yapan işletmelerin tütün ürünü satış belgeleri iptal edilecek.