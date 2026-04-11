"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

11 Nisan 2026, Cumartesi 01:01
Yeni Asya Neşriyatın da yer aldığı 23. Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. 11-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gezilebilecek fuara Bursa AKM Merinos Kampüsü ev sahipliği yapıyor.

BURSA - M. YASİN AYDIN

TÜYAP tarafından organize edilen fuar, pek çok yayınevi ve yazarı okuyucularıyla buluştururken, imza günleri ve etkinliklerle 9 gün boyunca kitap severleri ağırlayacak.

Fuarda yazarlarımız da kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecekler. Tarihçi yazar Rifat Okyay 12 Nisan Pazar günü (yarın) kitaplarını imzalayacak, ardından da “Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Bursa ve Fetihler” konulu söyleşide bulunacak. 18 Nisan Pazar günü ise edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar okuyucularıyla buluşacak ve ayrıca “Çağımızın Tefsiri Risale-i Nur” konulu bir konuşma yapacak.

    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi
    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok
    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!
    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
    Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

