Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Yeni Asya Neşriyatın da yer aldığı 23. Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. 11-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gezilebilecek fuara Bursa AKM Merinos Kampüsü ev sahipliği yapıyor.

BURSA - M. YASİN AYDIN TÜYAP tarafından organize edilen fuar, pek çok yayınevi ve yazarı okuyucularıyla buluştururken, imza günleri ve etkinliklerle 9 gün boyunca kitap severleri ağırlayacak. Fuarda yazarlarımız da kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecekler. Tarihçi yazar Rifat Okyay 12 Nisan Pazar günü (yarın) kitaplarını imzalayacak, ardından da “Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Bursa ve Fetihler” konulu söyleşide bulunacak. 18 Nisan Pazar günü ise edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar okuyucularıyla buluşacak ve ayrıca “Çağımızın Tefsiri Risale-i Nur” konulu bir konuşma yapacak.

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.