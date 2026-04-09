Kurbanlık fiyatları katlanarak artıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, üreticiden İstanbul’a fiyatlar ikiye katlanıyor. Doğu Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir tırın nakliye maliyeti, 2026 yılı mazot fiyatları ve otoyol zamlarıyla 90.000 TL’yi buluyor.

Büyükşehirlerde çadır kiraları ve pazar alanı giderleri de fiyatlara doğrudan yansıyor. Bazı bölgelerde kısa süreli çadır kiralarının 120 bin TL’den başlayıp 200 bin TL’yi aştığı belirtiliyor. Amasya Merkez’de küçükbaş hayvan Salih Aktaş fiyatlardaki şişkinliğin besiciden kaynaklanmadığını vurgulayarak şunları söylüyor: “Vatandaş koyuna 22-25 bin lira dediğimde yüzünü ekşitiyor. Koyunu memlekette 12 bin lira ama İstanbul’a gelene kadar binen 10 bin TL farkın tek kuruşu bizim kârımız değil. Nakliyeci, çadır sahibi kazanıyor, olan hem bize hem de vatandaşa oluyor.”