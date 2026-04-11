Ankara’da dev ekranlarda Risale-i Nur reklâmı

Kitapseverlere kapılarını açan Ankara Kitap Fuarı ATO)Congresium’da 300’ün üzerinde yayınevi ile yüz binlerce kitapseveri bir araya getirmeye devam ediyor.

ANKARA - MEHMET KARA - YASİR ÖZER

Fotoğraflar: Emre Can Uğurlu

Özellikle hafta içi günlerinde öğrenciler ve okul gruplarının yoğun ilgi gösterdiği fuar, her yaştan okuyucuya hitap ediyor.

Yeni Asya Neşriyat her yıl olduğu gibi bu yıl da fuardaki yerini aldı. Geniş yayın yelpazesiyle dikkat çeken Yeni Asya standında, başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere çocuk yayınlarından kültürel eserlere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden eserler ziyaretçilere sunuluyor. 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuarda Risale-i Nur tanıtımını sürdüren Yeni Asya, fuar sürecini yalnızca fuar mekânıyla sınırlı bırakmayarak şehir geneline yayılan bir tanıtım faaliyetinin parçası hâline getirdi.

MERKEZDE DEV EKRANLARDA FUAR İLANI

Bu doğrultuda, başşehrin en işlek noktalarından biri olan Kızılay’da, yoğun araç ve yaya sirkülasyonunun bulunduğu merkezî bir bölgede yüksek görünürlüğe sahip dijital ekranlarda tanıtım filmleri yayınlanmaya başlandı. Günün her saatinde binlerce insanın geçtiği bu noktada gerçekleştirilen tanıtımla, geniş kitlelere doğrudan ulaşmak hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl aynı noktada gerçekleştirilen çalışma yoğun ilgi görmüştü. Kızılay Güvenpark Metro çıkışı ile birlikte Sosyal İş Merkezi çevresinde konumlanan ve “L” ve “T” formunda tasarlanan dev LED ekranlar; Atatürk Bulvarı ve GMK Bulvarı yönlerinden rahatlıkla izlenebiliyor. Bu ekranlar, gün boyunca yoğun yaya ve araç trafiğine hitap eden stratejik bir hatta yer alıyor.

ARADIĞINIZ SORULARIN CEVAPLARI BU ESERDE

Yayınlanan tanıtım filmlerinde “ahlâk, adalet, demokrasi ve hürriyet” temaları öne çıkarılıyor. Aynı zamanda modern insanın zihnini meşgul eden temel sorulara dikkat çekilerek, “Aradığınız soruların cevapları bu eserde” sloganıyla hazırlanan içeriklerin 10 gün boyunca izleyiciyle buluşturulması hedefleniyor.

İSMAİL TEZER KİTAPLARINI İMZALAYACAK

3 Nisan’dan beri devan fuarda bugün yazarlarımızdan İsmail Tezer okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayıp, okuyucularıyla sohbet edecek.