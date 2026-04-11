"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!

11 Nisan 2026, Cumartesi 03:42
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Filistinlilerin güvende olmadığını belirterek, İsrail'in saldırılarının rutin olarak devam ettiğini ifade etti.

Türk, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkes ilanından 6 ay sonra dahi İsrail saldırılarının rutin olarak devam etmesi nedeniyle Filistinlilerin hala güvende olmadığının altını çizen Türk, Filistinlilerin sürekli öldürüldüğünü ve devam eden yaygın cezasızlığın Filistinlilerin hayatlarına yönelik kayıtsızlığı yansıttığını vurguladı.

Türk, "Filistin Sağlık Bakanlığına göre bu ayın başından bu yana en az 32 Filistinli, İsrail güçlerince öldürüldü. Gazze genelinde hava saldırıları, silahlı çatışmalar ve bombardımanlar günlük olarak devam ediyor. Bu da 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından öldürülen Filistinlilerin sayısını 738'e çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin kaldıkları çadırlarda, sokaklarda, araçlarda ve sağlık tesislerinde öldürüldüğünü kaydeden Türk, mağdurlar arasında kadınların, çocukların, engellilerin, insani yardım çalışanlarının ve gazetecilerin bulunduğunu belirtti.

Türk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de öldürülen gazeteci ve insani yardım personeli sayısı, eşi benzeri görülmemiş düzeyde. Bu durum, sivillerin yaşadığı zararı daha da artırıyor çünkü durum hakkında haber yapmayı ve insani sonuçlarına yanıt vermeyi hayati tehlike arz eden bir hale getiriyor. (Gazze'de) Hareket etmenin kendisi bile hayati tehlike arz eden bir faaliyet haline geldi. İsrail güçlerince yürürken, araç kullanırken veya dışarıda dururken öldürülen Filistinlilerin olayları neredeyse her gün kaydediliyor."

İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat'a yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini kaydeden Türk, sivilleri hedef almanın savaş suçu olduğunu vurguladı.

Türk, İsrail'in 2,5 yıldır Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini, uluslararası hukuka aykırı suçlar işlediğini ve buna rağmen geniş çaplı bir cezasızlığın sürdüğünü belirtti.

BM Komiseri Türk, "Uluslararası toplum, 10 binlerce Filistinli sivilin öldürülmesinin ardından sözlerin ötesine geçmeli. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerine son vermek, tüm tarafların işlediği suçlardan hesap sormasını sağlamak ve Filistinlilerin evleri ile topluluklarını yeniden inşa etmeye başlayabilmelerini garanti altına almak için anlamlı adımlar atmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi

    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!

    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok

    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

    BM’de Lübnan endişesi

    Sosyalist Grup: İsrail’e a’zamî baskı kurulsun

    Akaryakıtta tabela yine değişti

    “Sumud Filosu”na silâhlı müdahaleye iddianame

    "Gemileri yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz" diye tehdit etti

    "Bağımlılığımız sürdükçe, başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceğiz"

    Cuma namazında “Ramazan Bayramı” sevinci

    Sırbistanlı David “Mehmet” oldu

    İstanbul’a dolu sürprizi

    Emekliler: Yılların emeği gasp edildi

    İsrail’e silâh ambargosu çağrısı

    Merkez Bankası’ndan trilyonluk zarar

    Trump’tan Netanyahu’ya: Sakin ol

    Yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) yürürlüğe girdi

    Haber alma hakkı engelleniyor

    Günün Ayet ve Hadisi
    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok
    Ankara’da dev ekranlarda Risale-i Nur reklâmı
    Nurdan Katreler
    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
    Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

