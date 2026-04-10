BM’de Lübnan endişesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin hayatını kaybettiği İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres’in söz konusu saldırıları ve bölgedeki tansiyonu yakından takip ettiğini kaydederek, “Genel Sekreter, saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyor ve sivillerin sayısının giderek artmasından derin endişe duyuyor. Lübnan hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunuyor” ifadelerini kullandı. Dujarric, İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerindeki bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve Litani Nehri’nin güneyindeki bölgelerin İsrail tarafından daha da izole edildiğini dile getirdi. AA

