Merkez Bankası’ndan trilyonluk zarar

Merkez Bankası (TCMB), 2025 bilançosunda 1,06 trilyon TL dönem zararı açıkladı. Böylece banka üst üste üçüncü yıl zarar yazarken toplam zarar 2,5 trilyon TL’yi aştı.

Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan 94. Hesap Dönemi bilançosunu yayınladı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında açıklanan bilançoda en dikkat çeken kalem, bankanın bir yıllık faaliyetleri sonucunda kaydedilen 1 trilyon TL’nin üzerindeki dönem zararı oldu.

Üç yılda 2,5 trilyonu aştı

Yayınlanan verilere göre, Merkez Bankası’nın aktifler kısmında “Dönem Zararı” kalemi tam olarak 1,06 trilyon TL olarak gerçekleşti. TCMB, 2024 yılını 700,4 milyar TL net zarar ile kapatmıştı. 2023 yılındaki 818,2 milyar TL’lik zararın ardından üst üste ikinci yıl zarar kaydeden banka, böylece üç yılda toplamda 2,5 trilyon lirayı aşan bir zarar açıklamış oldu.

Altın rezervi önemli yer tutuyor

Banka varlıkları içinde altın önemli bir yer tutmaya devam etti. Uluslararası standartta olan altınların değeri 4,82 TL (yaklaşık 811,4 ton) olarak kaydedilirken, standart dışı altınlarla birlikte toplam altın varlığı 4,83 trilyon TL seviyesine ulaştı. Merkez Bankası’nın toplam bilanço büyüklüğü 12,4 trilyon TL olarak açıklandı.