“Sumud Filosu”na silâhlı müdahaleye iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak gayesiyle oluşturulan ve kamuoyunda “Küresel Sumud Filosu” olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silâhlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, “insanlığa karşı suç,” “soykırım,” “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,” “kasten yaralama,” “eziyet,” “nitelikli yağma,” “mala zarar verme” ve “ulaşım araçlarının alıkonulması” suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.