Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemesi yaptı. Buna göre yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı. Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Pyongyang yönetimi, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti. AA

