ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Araçları kar altında adeta kayboldu

04 Ocak 2026, Pazar 22:03
Kastamonu'nun 1150 rakımlı ilçesi Küre'de kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Vatandaşlar kar altında kalan araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Kastamonu'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Küre ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken ilçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

 

Belediye ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında çalışma başlattı. Çatılarda oluşan buz sarkıtları nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Adeta kara gömülen ilçede araçlar kayboldu. Vatandaşlar kar altındaki araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

İlçe esnaflarından İhsan Akman, yaşattığı olumsuzluklara rağmen kar yağışının güzellik ve bereket getirdiğini söyledi.

Karın her yere yağmasını temenni eden Akman, "Çoğu illerimizde su yok. İnşallah su sıkıntılarımız olmaz. Memleketimiz için bolluk bereket olur inşallah. Küre'ye abartısız 1,5 metre kar yağdı. Yine de hayat devam ediyor." dedi.

Emekli Uğur Ersöz de, "Türkiye'nin oksijeni Küre Dağları'nın merkezi olan Küre'de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. İnşallah bu seneyi susuz geçirmeyeceğiz. Arabalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Allah beterinden korusun." diye konuştu.

İlçede taşımacılık yapan Fırat Tulum da her sene Küre'ye yaklaşık 2 metre kar yağdığını belirterek, "Bu tür sıkıntıları her sene yaşıyoruz. Belediyemiz gereken desteği yapıyor ama dışarıdan da yardım bekliyoruz. Her sene yağan kar bu sefer iki günde yağdı. Biz de şaşkınız. Karla mücadele etmesi zor. Memleketimiz her sene bu zorlu şartlara devam ediyor. Arabalar da kayboldu. Kar kürüyoruz. Arabamıza iş çıkar diye kar kürüyoruz. Ne olur ne olmaz arabamızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hastamız olur, evde çocuğu olan olur." ifadelerini kullandı.

AA

