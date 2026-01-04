"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

04 Ocak 2026, Pazar 17:00
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cesedi, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal'ın bulunması amacıyla 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

 

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı araştırdı. Jandarma dalgıçları, gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalıştı.

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek verdi.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar Mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın öldüğü belirlendi.

Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen Kumal'ın arkadaşı E.G. ile henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir arkadaşı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

    Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

    İktidarı eleştirenlere ceza

    Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var

    Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

    Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

    MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’a benzetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarı eleştirenlere ceza
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?
    Genel

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum
    Genel

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Şam-Mezze Askeri Havaalanı çevresine roket saldırısı düzenlendi
    Genel

    Kar taneleriyle gelen merhamet - Can Kardeş 2026 Ocak sayısı çıktı
    Genel

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi
    Genel

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.