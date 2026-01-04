Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olduğunu söyledi.

Çelik, “Biz, “siyasî meşruiyet”e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına “siyasî meşruiyet” merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlâl edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin “siyasî tapu”su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir” dedi.

Okunma Sayısı: 204

