4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

04 Ocak 2026, Pazar 14:03
Şili Devlet Başkanı Boric, "Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin açıkça dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Şili'nin ilke ve değerleriyle tam uyum içinde hareket edeceğini belirten Boric, bu meselenin "diktatörlükleri desteklemek ya da meşrulaştırmak anlamına gelmediğine" işaret etti.

Boric, asıl meselenin, "bir ülkenin geleceğine kimin ve hangi meşruiyetle karar verdiği" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin açıkça dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir."

Boric, egemenlik ve uluslararası hukukun vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

AA

