Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'teki birçok ülke, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Takaiçi, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve ülkede istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrarın sağlanması ve gerginliğin önlenmesi amacıyla tüm tarafları diyalog ve diplomasiye davet etti.

Albanese, "Uluslararası hukuku ve Venezuela halkının iradesini yansıtan barışçıl, demokratik bir geçiş sürecini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerginliği azaltmak için çaba göstermeye davet etti.

Bakanlık, Venezuela halkının görüşlerine saygı gösterilerek demokrasinin yeniden tesis edilmesini ve en kısa sürede ülkenin istikrara kavuşmasını istediklerini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak sivillerin korunmasına öncelik verilmesinin ve Venezuela halkının iradesine saygı duyulmasının gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, tüm tarafları çatışmayı barışçıl şekilde çözmeye davet etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için sorunları diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, tarafları, sorunları barışçıl yollarla çözmeye ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için itidal göstermeye çağırdı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Enver, "Her ne sebeple olursa olsun, görevdeki bir hükümet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması, tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, Venezuela halkının, siyasi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.