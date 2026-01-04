CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada, “Trump’a sığınanlara açıkça söylüyorum. Modern dünyanın bir parçası olmadan, haksızlıklara susarak, sadece göz yumarak Trump‘tan, Amerika’dan, İsrail’den korkarak iktidarda kalacaksan, olmaz olsun öyle iktidarınız. Buradan Çankırı’dan, Anadolu’nun kalbinden dünyaya sesleniyorum: Trump’ın düzeni, dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek” dedi.

Bu sessizlik, bir dış politika iflasıdır

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidarın duruma tepki göstermediğini belirterek “Sırf bu ülkenin gelecekteki iradesini tutsak etmek, rakiplerinizi yargı sopasıyla elemek adına yürüttüğünüz kirli pazarlıklar mı elinizi kolunuzu bağlıyor? Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye’nin bağımsız dış politika geleneğini Trump’a ‘trampa’ ediyorsunuz. Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır” dedi.