"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

04 Ocak 2026, Pazar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada, “Trump’a sığınanlara açıkça söylüyorum. Modern dünyanın bir parçası olmadan, haksızlıklara susarak, sadece göz yumarak Trump‘tan, Amerika’dan, İsrail’den korkarak iktidarda kalacaksan, olmaz olsun öyle iktidarınız. Buradan Çankırı’dan, Anadolu’nun kalbinden dünyaya sesleniyorum: Trump’ın düzeni, dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek” dedi.

Bu sessizlik, bir dış politika iflasıdır 

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidarın duruma tepki göstermediğini belirterek “Sırf bu ülkenin gelecekteki iradesini tutsak etmek, rakiplerinizi yargı sopasıyla elemek adına yürüttüğünüz kirli pazarlıklar mı elinizi kolunuzu bağlıyor? Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye’nin bağımsız dış politika geleneğini Trump’a ‘trampa’ ediyorsunuz. Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır” dedi.

Okunma Sayısı: 153
