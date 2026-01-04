11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabı X üzerindenyaptığı paylaşımla operasyonu hukuki açıdan eleştirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla operasyonu hukuki açıdan eleştirdi. Gül şu değerlendirmede bulundu: “Maduro, kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi. Fakat bir askeri operasyonla evinden kaçırılması açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir.” ABD’nin bu hamlesinin küresel siyasette tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında bulunan Gül, “Bu kapının ABD tarafından açılması çok tehlikeli gelişmelere yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

