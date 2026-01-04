"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

04 Ocak 2026, Pazar 21:55
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeden kaçırmasına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz." dedi.

Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

 

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Venezuela'daki durumdaki ani değişimin uluslararası toplumun dikkatini çektiğine işaret eden Vang, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ülke olarak BM Şartı'nın amaçlarına bağlı olduklarını ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden zorbaca uygulamalara karşı çıktıklarını dile getirdi.

Olay

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

    Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

    İktidarı eleştirenlere ceza

    Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var

    Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

    Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

    MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’a benzetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarı eleştirenlere ceza
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?
    Genel

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum
    Genel

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Şam-Mezze Askeri Havaalanı çevresine roket saldırısı düzenlendi
    Genel

    Kar taneleriyle gelen merhamet - Can Kardeş 2026 Ocak sayısı çıktı
    Genel

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi
    Genel

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.