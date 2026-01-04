Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeden kaçırmasına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz." dedi.

Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Venezuela'daki durumdaki ani değişimin uluslararası toplumun dikkatini çektiğine işaret eden Vang, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ülke olarak BM Şartı'nın amaçlarına bağlı olduklarını ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden zorbaca uygulamalara karşı çıktıklarını dile getirdi.

Olay

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de olmuştu.