"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

04 Ocak 2026, Pazar 22:11
Yemen’in Hadramevt vilayetinin tamamında yeniden kontrolün sağlandığı ve Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı güçlerin bölgeden çıkarıldığı duyuruldu.

Hadramevt Valisi ve aynı zamanda hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinin komutanı Salim el-Hanbeşi, Hadramevt’in doğusunda yer alan tüm bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını bildirdi.

 

Hanbeşi, Seyun Uluslararası Havalimanı'na ulaştıktan sonra açıklama yaparak, GGK güçlerinin Hadramevt'ten çıkarıldığını ve kamu hizmetlerinin normale döndürülmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

 

"Seyun'dan Hadramevt'i yönetmeye başlıyoruz." ifadelerini kullanan Hanbeşi, hükümet güçlerini yalnız bıraktığı veya karşı tarafa destek verdiği öne sürülen güvenlik yetkilileri hakkında "kararlı adımlar" atılacağını söyledi.

Yemen devlet televizyonu Yemen TV ise daha önce meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin merkezi Mukalla’ya ulaştığını açıklamıştı.

Hadramevt vilayeti idari olarak ikiye ayrılıyor. Kıyı ilçelerini kapsayan bölümün en büyük kenti Mukalla, vadi ve çöl bölgesinin en büyük kenti Seyun olarak biliniyor.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık'ta BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

GGK'ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler, 2 Ocak'ta hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

    Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

    İktidarı eleştirenlere ceza

    Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var

    Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

    Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

    MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’a benzetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarı eleştirenlere ceza
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?
    Genel

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum
    Genel

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Şam-Mezze Askeri Havaalanı çevresine roket saldırısı düzenlendi
    Genel

    Kar taneleriyle gelen merhamet - Can Kardeş 2026 Ocak sayısı çıktı
    Genel

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi
    Genel

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.