Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Maduro'ya darbe uluslararası hukuka bir tehdittir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yapılan darbeye tepki gösterdi. Trump yönetiminin, BM’yi, uluslararası mahkemeleri ve ittifak hukukunu tanımayan saldırgan bir politika izlediğini kaydetti.

Mehmet Kara / ANKARA

Uysal sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"ABD’nin #Venezuela’ya yönelik askerî bir müdahalesi ve bu müdahale sonucunda Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun tutuklanması, uluslararası düzenin hangi ilkelere göre işlediği sorusunu yeniden ve yakıcı biçimde gündeme getirmektedir.

"Bu tür bir eylem, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temelini oluşturan egemen eşitlik, iç işlerine karışmama ve kuvvet kullanma yasağı ilkeleriyle açık bir çelişki içerisindedir.

"Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı, yalnızca BM Güvenlik Konseyi’nin açık yetkilendirmesiyle ya da meşru müdafaa koşulları altında mümkündür.

"Bunun dışındaki her askerî müdahale, ister “demokrasi ihracı”, ister “insani müdahale”, isterse “rejim değişikliği” gerekçeleriyle meşrulaştırılmaya çalışılsın, hukuken saldırı fiili niteliği taşır.

"ABD’nin tarihsel pratiği bu bakımdan istisnai değildir: Irak’ın 2003’te işgali, Afganistan’da yirmi yıl süren ve devlet çöküşüyle sonuçlanan müdahale, Latin Amerika’da Şili’den Nikaragua’ya uzanan darbe ve vekâlet savaşları zinciri, Washington’un uluslararası hukuku çoğu zaman bağlayıcı değil, araçsal gördüğünü ortaya koymaktadır.

"Trump yönetimi, BM’yi, uluslararası mahkemeleri ve ittifak hukukunu tanımayan; kendisine boyun eğmeyen aktörleri ise ekonomik yaptırımlar, askerî tehditler ve doğrudan güç kullanımıyla hizaya getirmeyi amaçlayan bir çizgi izlemiştir.

"Daha kaygı verici olan husus, bu tür saldırgan politikaların yalnızca hedef ülkeyi değil, bölgesel ve küresel istikrarı da tahrip etmesidir.

"Güney Amerika’da zorla rejim değişikliği girişimleri, kıtada yeni vekâlet çatışmalarına, göç krizlerine ve siyasal radikalleşmeye yol açma potansiyeli taşımaktadır.