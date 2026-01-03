"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Maduro'ya darbe uluslararası hukuka bir tehdittir

03 Ocak 2026, Cumartesi 19:46
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yapılan darbeye tepki gösterdi. Trump yönetiminin, BM’yi, uluslararası mahkemeleri ve ittifak hukukunu tanımayan saldırgan bir politika izlediğini kaydetti.

Mehmet Kara / ANKARA

Uysal sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"ABD’nin #Venezuela’ya yönelik askerî bir müdahalesi ve bu müdahale sonucunda Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun tutuklanması, uluslararası düzenin hangi ilkelere göre işlediği sorusunu yeniden ve yakıcı biçimde gündeme getirmektedir. 

"Bu tür bir eylem, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temelini oluşturan egemen eşitlik, iç işlerine karışmama ve kuvvet kullanma yasağı ilkeleriyle açık bir çelişki içerisindedir.

"Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı, yalnızca BM Güvenlik Konseyi’nin açık yetkilendirmesiyle ya da meşru müdafaa koşulları altında mümkündür. 

"Bunun dışındaki her askerî müdahale, ister “demokrasi ihracı”, ister “insani müdahale”, isterse “rejim değişikliği” gerekçeleriyle meşrulaştırılmaya çalışılsın, hukuken saldırı fiili niteliği taşır. 

"ABD’nin tarihsel pratiği bu bakımdan istisnai değildir: Irak’ın 2003’te işgali, Afganistan’da yirmi yıl süren ve devlet çöküşüyle sonuçlanan müdahale, Latin Amerika’da Şili’den Nikaragua’ya uzanan darbe ve vekâlet savaşları zinciri, Washington’un uluslararası hukuku çoğu zaman bağlayıcı değil, araçsal gördüğünü ortaya koymaktadır.

"Trump yönetimi, BM’yi, uluslararası mahkemeleri ve ittifak hukukunu tanımayan; kendisine boyun eğmeyen aktörleri ise ekonomik yaptırımlar, askerî tehditler ve doğrudan güç kullanımıyla hizaya getirmeyi amaçlayan bir çizgi izlemiştir. 

"Daha kaygı verici olan husus, bu tür saldırgan politikaların yalnızca hedef ülkeyi değil, bölgesel ve küresel istikrarı da tahrip etmesidir. 

"Güney Amerika’da zorla rejim değişikliği girişimleri, kıtada yeni vekâlet çatışmalarına, göç krizlerine ve siyasal radikalleşmeye yol açma potansiyeli taşımaktadır.

Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elazığ-Baskil'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

    New York Valisi Hochul: Müslümanlar eyaletimizi daha güçlü kılıyor

    İran: Her türlü saldırıya hızlı karşılık vereceğiz

    Trump: Venezuela'yı uygun zamana kadar yöneteceğiz - Dev petrol şirketlerimizi devreye sokacağız

    Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Maduro'ya darbe uluslararası hukuka bir tehdittir

    Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

    "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"

    ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı - Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır

    AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu

    New York Valisi Hochul "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı

    Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı

    Venezuela'nın başkentinde patlamalar meydana geldi

    Cehalete karşı: Marifetin temelleri

    Artvin-Ardanuç'ta çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

    Hamaney'in danışmanı Şemhani: İran'ı tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir

    New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

    Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde konuşlandı

    'Eğer İran, barışçıl göstericileri öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı - Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    New York Valisi Hochul "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı
    Genel

    Venezuela'nın başkentinde patlamalar meydana geldi
    Genel

    Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı
    Genel

    AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Maduro'ya darbe uluslararası hukuka bir tehdittir
    Genel

    "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"
    Genel

    Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.