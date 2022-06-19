Libya'da ham petrol üretiminde düşüş

Libya'da nisan ayından bu yana zaman zaman düzenlenen protestolar nedeniyle ham petrol üretiminin günlük yaklaşık 200 bin varile düştüğü bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada petrol üretiminde gerçekleşen düşüşle ilgili kısa bilgi verildi. Açıklamada, protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalmasının üretimi etkilediği, yalnızca Hamade, El-Vefa ve El-Bahriyye petrol sahalarında üretimin yapıldığı belirtildi. Bu üç petrol sahasından ise günlük toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrol üretildiği ifade edildi. Libya'da normal şartlarda günde 1,2 milyon varil ham petrol üretilebiliyorken, bu miktar kapalı kalan sahalar nedeniyle ciddi şekilde düştü. Euronews Türkçe

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