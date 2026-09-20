Mekke Anlaşmasında atılacak adımlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalarda Mekke Anlaşması’nın devreye girebileceğini söyledi.

Fidan, “Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir, Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz.” dedi. Mekke İttifakı’nın kâğıt üzerinde kaldığı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ittifakın “çok oyun değiştirici bir platform” olacağını söyledi. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı’nın devreye girip girmeyeceği sorusuna Bakan Fidan, “Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir, bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz” cevabını verdi. AA

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