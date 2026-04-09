"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Şanlıurfa’da Risale-i Nur bilgi yarışması tamamlandı

09 Nisan 2026, Perşembe 14:34
Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) kararları doğrultusunda düzenlenen Risale-i Nur bilgi yarışmalarının ilk aşaması olan il geneli yarışması, 29 Mart 2026’da Şanlıurfa’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Öğrenciler arasında okuma alışkanlığını artırmayı ve Risale-i Nur’a ilgiyi güçlendirmeyi hedefleyen yarışma, büyük heyecana sahne oldu. Lise kategorisinde Mehmet Enes Özdemir birinci olurken, Yusuf Talha Güneş ikinci, Osman Enes Erdoğan üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Ahmet Murat Söylemez birinciliği elde ederken, Osman Musab Akbaş ikinci, Davut Dursun üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Bediüzzaman Vakfı tarafından takdim edildi. 

İl yarışmalarında başarılı olan öğrenciler, 12 Nisan’da Şanlıurfa’da düzenlenecek GAP Bölge Yarışması’nda mücadele edecek. Bölge yarışmasında dereceye girenler ise 17 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Şanlıurfa-Yeni Asya

