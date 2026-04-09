"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Bekçiler gerekli hallerde haftalık 56 saate kadar çalışacak

09 Nisan 2026, Perşembe 10:01
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, bekçilerin 40 saatlik haftalık çalışma süresi gerekli hallerde vali onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, bekçilerin 40 saatlik haftalık çalışma süresi gerekli hallerde vali onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri nedenlerle emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla, fazla çalışılan süreler personelin istirahat süresine eklenecek.

Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinde, Bakan onayıyla bu zaman dilimi dışında da çalıştırılabilecek.

Araçla devriye görevleri genel kolluk nezaretinde

Devriyeler, en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli personel amir sıfatıyla sağda yürüyecek. Görev süresince tabancalar kılıfında bulunacak ve yalnızca tehlikeli anlarda ele alınacak. Suç işlenmesini önlemek amacıyla zaman zaman tek düdük çalınacak. Araçla devriye görevleri ise genel kolluk nezaretinde yerine getirilecek.

Durdurulan kişinin üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturabilecek bir eşya bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, bekçiler zarar verilmesini önlemek amacıyla kişi üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edilebilecek. Bekçiler, bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak.

AA

