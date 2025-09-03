"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

03 Eylül 2025, Çarşamba 17:46
İngiltere'nin önde gelen kozmetik mağaza zincirlerinden Lush, Gazze'de açlığın sona erdirilmesi çağrısıyla İngiltere'deki mağazalarını, fabrikasını ve internet sitesini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

İngiltere'de 100'den fazla mağazası bulunan dünyanın önde gelen kozmetik mağaza zincirlerinden Lush'tan yapılan açıklamada, "Lush ailesi olarak Gazze'de açlıktan ölen insanların görüntülerini gören milyonlarca insanın hissettiği acıyı paylaşıyoruz." ifadesi yer aldı.

"İsrail acil insani yardımların engellerken dünyanın geri kalanı gibi biz de yardım etmenin yollarını bulmakta zorlanıyoruz." denilen açıklamada, Lush'ın güçlü bir destek mesajı göndermekten başka imkanı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "3 Eylül Çarşamba günü İngiltere'deki mağazalarımızı, internet sitemizi ve fabrikalarımızı bir günlüğüne kapatarak her zamanki işlerimizi durduracak, mağaza vitrinlerine 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız' mesajı asacağız." ifadeleri kullanıldı.

Mağaza kapatmanın kolay bir karar olmadığı ancak pek çok Lush müşterisinin de Gazze konusunda benzeri düşüncelere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, geliri Filistinli çocukların ruh sağlığına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere üretilen "karpuz dilimi sabun" bağış kampanyasına işaret edildi.

Bu ürünün, Lush tarihindeki en başarılı bağış kampanyası olduğuna değinilen açıklamada, sabunun Gazze'deki tıbbi hizmetlere destek ve ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklara protez sağlamak için tekrar satışa çıkacağı aktarıldı.

"Lush bir günlük kazancını kaybederken İngiltere hükümeti de Lush'ın ve müşterilerinin bir günlük vergisini kaybediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, hükümete de seslenildi.

Açıklamada, "Kapatma kararımızın gönderdiği mesajı umarız duyarlar. Ölüm ve yıkıma son vermek için hükümetin daha fazla adım atması gerekir. Bunlar arasında İngiltere'den yapılan silah satışlarına son vermek de yer alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünyada 50'den fazla ülkeye satış yapan İngiliz mağaza zinciri Lush'ın açıklamasında, diğer ülkelerdeki Lush mağazalarından da benzeri bir dayanışma hamlesi beklendiği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınları kontrol altında; Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar sürüyor

    Aliyev: Hindistan, Azerbaycan'dan intikam almaya çalışıyor

    Gazze için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na BM'den de destek geldi

    Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Belçika, İsrail'e yaptırımlar üzerinde de anlaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması
    Genel

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'
    Genel

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan
    Genel

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı
    Genel

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu
    Genel

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz
    Genel

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.