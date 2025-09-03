"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

03 Eylül 2025, Çarşamba 17:12
Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havalimanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, pilotun öldüğünü belirledi.

 

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

 

Valilikten açıklama

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

 


3 aydır pilotluk eğitimi alıyormuş

Berfu Hatipoğlu'nun (31) cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı öğrenildi. Pilot olmak isteyen Hatipoğlu'nun bu nedenle 3 aydır uçuş eğitimi aldığı belirtildi.

Tarlaya düşen uçak, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kamyonla bölgeden götürüldü.

Uçakta teknik inceleme yapılacağı ifade edildi.

"Patlama olur diye kimseyi yaklaştırmadım"

Olay anında uçağın düştüğü tarlasında olan Ali Çoban, gazetecilere, sabah saatlerinde tarlada çalıştıkları sırada uçağın süzüldüğünü gördüklerini, ardından patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi.

Yanında oğlunun da olduğunu anlatan Çoban, uçakta olanları kurtarmak için koştuklarını ancak kimseyi göremediklerini belirtti.

Çoban, uçağın dik bir şekilde, burnu üzerine düştüğünü ifade ederek, "Geldim buraya, 'Kimse var mı? Yaralı var mı?' dedik. Ses çıkmadı. Gelen arkadaşları da ben yaklaştırmadım, benzin kokusu vardı. Patlama olur diye kimseyi yaklaştırmadım. Hemen jandarmayı aradım. 10 dakika sürmedi hemen geldiler." diye konuştu.

AA

