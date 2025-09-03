"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

03 Eylül 2025, Çarşamba 09:37
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sanatçılar kent merkezinde toplanarak, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini tek tek okudu.

Her birinin ayrı bir yürek burkan hikâyesi var - Gazze'de katledilen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimleri yayınlandı

 

Brüksel'deki Kraliyet Tiyatrosu önünde bir araya gelen sanatçılar, "Gazze çocuklarının sessizliği" adını verdikleri gösteride 18 bin 700 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtti.

 

Yönetmenler Thierry Michel ve Mourad Boucif’in öncülüğünde gerçekleşen buluşmada sanatçılar, öldürülen çocukların tek tek isimlerini okudu.

Ayrıca gönüllü olarak katılan vatandaşlar da isimlerden bazılarını okudu.

Sanatçılar, "İsimleri anmanın unutmayı reddetmek" anlamına geldiğini ve etkinliğin "kolektif bir yas ve hafızayı canlı tutma" amacı taşıdığını vurguladı.

Kentin alışveriş caddelerinin bulunduğu işlek kısmında düzenlenmesi nedeniyle etkinlik, vatandaşlar ve turistler tarafından ilgi gördü.

Bazılarının gözyaşlarını tutamadığı ve birbirlerine sarıldığı görüldü.

AA

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınları kontrol altında; Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar sürüyor

    Aliyev: Hindistan, Azerbaycan'dan intikam almaya çalışıyor

    Gazze için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na BM'den de destek geldi

    Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Belçika, İsrail'e yaptırımlar üzerinde de anlaştı

    Üniversitelilerin yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak

    CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı - İl Başkanlığına geçici olarak Gürsel Tekin atandı

    'Filistin temsilcileri BM Genel Kuruluna katılmalı'

    AB: Filistin'in en büyük destekçisi biziz - Gazze konusunda birlik olamadık; bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması
    Genel

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'
    Genel

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan
    Genel

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı
    Genel

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu
    Genel

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu
    Genel

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.