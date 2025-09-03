3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

IMEI ile kaydı yapılan cihaz sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 963 bin olarak kayıtlara geçerken, bu cihazlar içerisindeki akıllı telefon sayısı 2 milyon 784 bini buldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, mobil cihazların ülkede kullanımı için IMEI olarak bilinen numarasıyla kaydettirmesi gerekiyor.

BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS), ithalat yoluyla yurt dışından getirilen ve imalatı gerçekleştirilen her telefon IMEI'siyle kaydedilirken, yurt dışından getirilen telefonlar için 120 gün içinde kayıt için başvuruda bulunulması zorunluluğu bulunuyor.

IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun, son 3 yıl içinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunmamış olması da gerekirken, kullanıcılar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Akıllı telefonlar ilk sırada

Akıllı telefon, tablet, IOT ve modem gibi IMEI'si bulunan ve kaydı yapılan cihaz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 963 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde ise bu değer, 3 milyon 976 bin olarak hesaplanmıştı. Böylece yılın ilk çeyreğinde kaydı yapılan cihaz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 13 bin azaldı.

Kaydı yapılan mobil cihazların büyük bir bölümünü ise akıllı telefonlar oluşturdu.

Yılın ilk çeyreğinde, toplam 2 milyon 784 bin akıllı telefon IMEI ile sisteme işlenirken, kaydı yapılan diğer cihazların toplamı 1 milyon 179 bin oldu.

Akıllı telefonların en çok kaydının yapıldığı ay ise 1 milyon 47 bin ile ocak olarak tespit edildi. Şubatta 885 bin, martta ise 852 bin akıllı telefon, BTK kayıtlarına işlendi.

Apple, Samsung ve Redmi öne çıktı

Kaydı yapılan mobil cihazlar markalara göre incelendiğinde ise Apple, Samsung ve Redmi ürünlerinin öne çıktığı görüldü.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde 912 bin Apple, 829 bin Samsung ve 452 bin Redmi cihaz IMEI üzerinden sisteme kaydedildi.

Böylece kaydı yapılan cihazlar içinde bu 3 firmanın ürünlerinin oranı, yaklaşık yüzde 75 oldu.

Bu 3 firmayı sırasıyla 144 bin ile Tecno, 122 bin ile Realme, 102 bin ile OPPO, 69 bin ile TCL ve 47 bin ile Vivo izledi.