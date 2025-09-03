"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

03 Eylül 2025, Çarşamba 10:01
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki "trajedinin insani boyutundan büyük endişe" duyduklarını söyledi.

Costa, ziyarette bulunduğu Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, Başbakan Robert Golob'la birlikte basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in "sınırları ötesinde bile kendini savunma hakkını" tanıdığını ifade eden Costa, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilerek yapılması gerektiğini bildirdiklerini aktardı.

Costa, AB Konseyinin, Gazze'deki insani durumu defalarca dile getirip kınadığını, burada derhal ateşkes ilan edilmesini ve İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Gazze'de şu an yaşananları açıkça kınamayı sürdürdüklerini kaydeden Costa, "Bu trajedinin insani boyutundan büyük endişe duyuyoruz. İki devletli çözümün uygulanmasıyla tüm bölge için kalıcı barış ve istikrarın sağlanabileceğine inanıyoruz." dedi.

Costa, AB'nin ateşkese varması için İsrail'e, esirleri serbest bırakması için Hamas'a baskısını nasıl artırabileceğini bulma amacıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"İsrail hükümetine bu katliamı durdurması için baskı yapacağız"

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Costa ile İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de tanık oldukları dehşet ve katliamları da konuştuklarını anlattı.

Golob, Costa ile birçok noktada ortak görüşlere sahip olduklarına değinerek, şunları ifade etti:

"Ancak onun görevinin tüm AB Konseyinin tutumunu temsil etmek olduğunu anlıyorum. Gazze'deki korkunç manzaralar karşısında Avrupa'nın sergilediği çaresizliğe rağmen ben iyimserim. Önümüzdeki haftalarda benzer düşünen ülkelerle birlikte İsrail hükümetine bu katliamı durdurması için baskı yapacak ve bölgeye yavaş yavaş barışı geri getirecek bazı somut adımları hayata geçirmeyi başaracağız."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi yaralandı.

