Abbas, Gazze’nin yönetimini istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaklaşık 23 aydır İsrail’in soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, Filistin Devleti’nin uluslararası destekle Gazze’nin yönetimini devralmasının önemine dikkat çekti.

Filistin resmî haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre Abbas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, görüşmede, “uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasının önemini” dile getirdi. Abbas, Filistin Devleti’nin, 2007 ortalarından bu yana Hamas’ın kontrolünde olan Gazze’deki tüm sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle üstlenmesinin önemine dikkat çekti. AA

