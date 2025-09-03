"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

03 Eylül 2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir."

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için AGİT Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir.











