ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2025 PERŞEMBE

Meloni'den Filistin Devleti'ni tanımak için Hamas şartı

23 Ekim 2025, Perşembe 00:33
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas'ın Filistin'in geleceğinde siyasi bir rolü olmadığını kabul etmeden ve silah bırakmadan, Filistin Devleti'ni tanımayacaklarını söyledi.

Meloni, Brüksel'de 23-24 Ekim'de yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, uluslararası gündemdeki konular ve bunlara ilişkin hükümetinin tutumuna dair parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'na hitap etti.

 

AB Liderler Zirvesi'nin de son derece karmaşık bir uluslararası dönemeçte yapılacağını belirten Meloni, bugün 3. yılını dolduran hükümetinin hem İtalya hem AB için nadir görülen bir istikrarı temsil ettiğini söyledi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu ve Şarm el-Şeyh'te imzalanan 20 maddelik planın bölge için olumlu bir gelişmeyi temsil ettiğini belirterek, "Bu önemli adımı mümkün kılan diplomatik çabaları için tüm arabuluculara derinden minnettarız. Mısır, Katar ve Türkiye hükümetlerinden bahsediyorum ancak özellikle de inkar edilemez bir başarıya ulaşmak için olağanüstü bir enerji harcayan ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsediyorum." dedi.

Uzun bir aradan sonra Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için güvenilir bir olasılıkla karşı karşıya olduklarını, ancak durumun kırılgan da olduğunu dile getiren Meloni, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederken, İsrail'in sivil can kaybına yol açan misillemesine de katılmadıklarını kaydetti.

Meloni, plandaki hedefe ulaşmak için Hamas'ın geçiş yönetimi ve Filistin Devleti'nde hiçbir rolünün olmayacağını kabul etmesi ve silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Bunlar aynı zamanda İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için gerekli ön koşullardır ve bu parlamento tarafından da belirtilmiştir. Hükümet, bu koşullar gerçekleştiğinde harekete geçmeye hazırdır. İtalya, tüm tarafları planın şartlarına saygı duymaya ve bu barış ışığının sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırmaktadır. Elbette, İtalya üzerine düşeni yapmaya hazırdır." diye konuştu.

Meloni, yasa dışı İsrailli yerleşimcilere karşı olduklarının altını çizerek, "İsrail yerleşimlerini genişletme planlarını kınıyoruz ve bazı İsrailli yetkililerin şiddet içeren açıklamalarını kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle onlara karşı Avrupa'nın bireysel düzeyde kısıtlayıcı önlemlerini desteklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Mart 2024'te başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası ile 200 tondan fazla yardım gönderdiğini, 196 Gazzeli'yi İtalya'da tedavi ettiği bilgisini paylaşan Meloni, "Yıllardır Eriha'da bulunan jandarmamızla (Carabinieri) Filistin polisine ve sayısını artırmaya hazır olduğumuz Refah'taki AB misyonuna eğitim vermeye hazırız. Bunu, Kasım ayı başlarında Roma'da görüşeceğim (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Başkan Abbas'a da söyleyeceğim." dedi.

İtalya'nın Ukrayna'ya desteği tam ancak asker göndermeyi planlamıyor

Başbakan Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İtalya'nın pozisyonun değişmediğine işaret ederek, "4 yıldır sistematik olarak bombalanan evler ve buna direnen sivillerin görüntüsü karşısında tutumumuz değişmedi, değişemez de. Ukrayna'ya desteğimiz adil ve kalıcı barış sağlanana dek sürecek." ifadelerini kullandı.

Adil çözümün, güvenilir müzakere sürecinin ürünü olması gerektiğini belirten Meloni, "Bu süreçte Ukrayna hakkında hiçbir karar Ukrayna olmadan, Avrupa güvenliği hakkında hiçbir karar da Avrupa olmadan alınamaz. Ukrayna'nın savunmasını sağlamak tüm Avrupa'nın çıkarınadır, çünkü bir Avrupa ulusunun işgaline izin verilirse, hiç kimse dış saldırılar karşısında gerçekten güvende hissetmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Meloni, İtalya olarak Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamadıklarını da yineledi.

Meloni ayrıca, el konulan Rus varlıklarının Kiev'i desteklemek için kullanılması konusuna da değinerek, "Bu konuda, uluslararası hukuka, meşruiyet ilkesine saygı duyulması, finansal istikrarın korunması ve atılan her adımın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda tek değiliz." şeklinde konuştu.

Meloni'den AB ve NATO'nun güney kanadı gözden kaçmamalı çıkışı

Avrupa hava sahasına yönelik son ihlallerin, olası tehditler karşısında Avrupa'nın hazırlık kapasitesini güçlendirme sürecinin ne kadar güncel ve gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Meloni, bu AB Liderler Zirvesi'nde konuyu görüşeceklerini aktardı.

Avrupa savunmasına yönelik projelerin bütün AB ülkelerinin güvenliği için olması gerektiğini belirten Meloni, "Hepimiz Avrupa'nın ve NATO'nun doğu kanadını koruma gerekliliğini biliyor ve destekliyoruz ancak AB'nin güney kanadının gözden kaçmasına izin veremeyiz." dedi.

Meloni, İtalya olarak AB iklim yasasının revizyonuna yönelik öneriyi, gerçekçi bir yaklaşım değişikliğiyle desteklenmediği sürece, destekleyemeyeceğini de kaydetti.

Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'da İtalya'nın yaklaşımının benimsendiğini öne süren Meloni, "Düzensiz göç ve insan kaçakçılarına karşı kararlı adımlar, menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliği, yasal göçün yönetimi ve daha etkili geri gönderme politikalarından ilham alan İtalyan yaklaşımı, artık Avrupa'da çoğunluk haline geldi." diye konuştu.

Meloni, senatörlerden ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri konusunda gelen eleştirilere de yanıt verirken, "Tarife anlaşması benim tercih ettiğim çözüm değildi, çünkü Avrupa ile ABD arasında bir serbest ticaret bölgesi hedefliyordum. Ancak yapılandırılma biçimi göz önüne alındığında, anlaşma elde edebileceğimizden daha iyi." ifadelerini kullandı.

