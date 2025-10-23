"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!

23 Ekim 2025, Perşembe 00:55
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Direktör Yardımcısı Andrew Saberton, ilk kez ziyaret ettiği Gazze'nin "distopik film setlerini andırdığını", orada gördüklerini unutamayacağını belirtti.

Katil ateşkes tanımıyor: Esirleri aldı tehdide başladı - Hamas’tan garantör ülkelere çağrı
Gazze'deki çocuklar şokta!

 

Saberton, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sonrası, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

 

UNFPA olarak ilk kez Gazze'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Saberton, "Gazze'de gördüklerime tam olarak hazırlıklı değildim, kimse olamaz. Yıkımın boyutları distopik bir film setini andırıyordu ama bu kurgu değil. Gazze yerle bir olmuş, kilometrelerce moloz ve toz arasında sağlam kalan çok az bina var. Gördüklerimi unutamam." dedi.

Saberton, Gazze'de her 4 kişiden birinin açlık çektiğini söyleyerek, "Bu sayıya, açlığın hem anne hem de bebek için özellikle yıkıcı olduğu 11 bin 500 hamile kadın da dahil." diye konuştu.

Gazze'de erken doğum veya düşük oranının yaklaşık yüzde 70 olduğuna dikkati çeken Saberton, her 3 gebelikten birinin "yüksek riskli" olduğunu belirtti.

"Gazze'de normal doğum diye bir şey yok"

Saberton, hastanelerin yüzde 94'ünün yıkıldığına veya hasar gördüğüne işaret ederek, "Gazze'de normal doğum diye bir şey yok, hastaneye gidemeyen, çoğu zaman çadırda bile mahrem alan erişimi olmayan kadınlar var. Yol kenarındaki molozların arasında doğum yapan kadınların hikayelerini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırılarının "nesiller boyu sürebilecek psikolojik yaralara" neden olduğunu vurgulayan Saberton, iyileşme çabalarının, özellikle İsrail saldırıları nedeniyle yüzde 70'i depresyon ve anksiyete sorunları yaşayan gençler için önemli olduğunun altını çizdi.

"Gazze'deki ölümleri ABD nüfusuna oranlarsak, yaklaşık 39 milyon kişiye tekabül ediyor"

Saberton, "Gazze’de yaklaşık 70 bin ölü, yaklaşık 250 bin de yaralı olduğu belirtiliyor yani nüfusun yüzde 11'i. Bunu 340 milyon nüfuslu ABD'ye oranlarsak, yaklaşık 39 milyon kişiye tekabül ediyor." dedi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bir umut ışığı olduğunu belirten Saberton, ancak devam eden İsrail saldırılarının aileleri yeniden teröre sürüklediğini ve acilen kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Saberton, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarete de değinerek, "Batı Şeria'da yaşam, hayatın her alanına hükmeden bariyerler ve kontrol noktalarıyla çevrili." diye konuştu.

"Dünya artık ne Gazze ne de Batı Şeria'ya sırtını dönmeyi göze alabilir." diyen Saberton, Filistinlilerin yaşamının "sadece hayatta kalmanın" ötesine geçmesi, onurlu bir hayat sürmeleri için güvenlik, destek ve özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saberton, AA muhabirinin sorusu üzerine, UNFPA olarak Gazze'yi daha önce vize alamadıkları için ilk kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Gazze'de 1-2 gün kalmayı planlarken sadece 5 saat kalabildiğini belirten Saberton, "BM sisteminin üst düzey bir yetkilisiyim ancak Gazze'ye girmek için saatlerce sınırda arabada bekledim ve girince de erken ayrılmamız gerektiği bildirildi. Gazze'ye girebildiğim için şanslıyım." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 5 gün kaldığını anlatan Saberton, UNFPA'nın, 16'sı Gazze'de olmak üzere Filistin topraklarında toplam 57 çalışanı bulunduğunu da bildirdi.

 

AA

