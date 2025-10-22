6. Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı Bursa’da yapılacak

Üniversiteli Nur Talebelerinin istişare ve hizmet buluşması olan Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı, bu yıl 6-7 Aralık tarihlerinde Bursa Yeni Asya Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Kocaeli - Erkan Türk

Bu yıl Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı’nın Bursa Yeni Asya derneğinin ev sahipliği ile 6-7 Aralık’ta yapılması planlandı.

Daha önce gerçekleştirilen şûrâlar sırasıyla şu şehirlerde yapıldı:

1. Şûrâ: 5-6 Mart 2022 Başiskele/Kocaeli

2. Şûrâ: 3-4 Aralık 2022 Antalya

3. Şûrâ: 3-4 Haziran 2023 Başiskele/Kocaeli

4. Şûrâ: 28-29 Ekim 2023 Konya

5. Şûrâ:7-8 Aralık 2024 Antalya

Umumî Meşveret Eğitim Komisyonunun (UMEK) alt komisyonu olan Üniversite Nur Talebeleri Gençlik Şûrâsını temsilen Asım Bera Ataseven UMEK meşveretine davet edildi. Heyetimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Üniversite Nur talebeleri olarak; Heyet-i İçtimaiye (Sosyal komisyon), Neşriyat, Dijital, Fidanlık Komisyonu, Sosyal Medya Komisyonu, Yurt Dışı Hizmetleri Komisyonu çalışma gruplarımız var.

Bu çalışma gruplarına UMEK’in tensibi ile danışman ağabeyler istihdam edildi. Üniversite Nur talebeleri düzenli periyodlar ile toplantılarını yapacak. Her çalışma grubu hazırlıklarını projelendirdikten sonra şûra da sunum yapılarak son hali kararlaştırılacak. Antalya’da 3-4 Aralık 2022 tarihinde yapılan 2. Şûrâda alınan karar gereği Fidanlık eki çıkarılmasına karar veridi. 28. ve 29. sayısı çıkan Fidanlık eki bu şûrânın mahsulüdür. Makalelerden, karikatürlerine ve sayfa düzenine kadar genç kardeşlerimiz gönüllü olarak işin mutfağında şevk ile hizmet ediyor. Yazı işlerinin tensibi ile yayınlanıyor.

PROGRAM İKİ GÜN SÜRECEK

Bursa’da 6. Gençlik Şûrâsı 6-7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bunun ile ilgili görevliler belirlendi. Hazırlık çalışmalarına başlandı. Şûrâ katılım kontenjanı, 15 ve altında öğrenci olan yerlerde 2 üniversite 1 mezun (30 yaş altı) toplam 3 kişi ile temsil edilecek. 15 ve üzeri üniversite öğrencisi olan mahal, 3 üniversite öğrencisi 2 mezun (30 yaş altı) toplam 5 kişi ile temsil edilecek. Katılması faydalı olacağını düşündüğümüz kardeşimiz kontenjandan dolayı katılamaz ise misafir olarak organizasyon heyetinin tensibi ile katılabilecek.

Risale-i Nur derslerine gelen üniversite öğrencileri mahal eğitim sekreterinin onayı ile katılabilir. İki günlük bir organizasyon planlandı. 6 Aralık Cumartesi Gençlik Şûrâsı yapılacak. 7 Aralık Pazar günü Bursa’nın tarihî ve kültürel mirasları ziyaret edilecek. Bu kardeşlerimiz, Tarihçe-i Hayat kitabındaki saffı evvel Üniversiteli Nur talebesi ağabeylerimiz gibi hayatlarının en güzel zamanlarını Risale-i Nur hizmetleri ile geçirmek istiyorlar. Bu vesile ile bütün üniversiteli kardeşlerin tanışması ve muhabbet kurmasına vesile olunacak inşallah.