Galatasaray, Bodo/Glimt'i de yenerek puanını 6'ya çıkardı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında misafir ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya taşıdı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta alanda rakibinden topu kapan Lemina, ceza yayı önünde bulunan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

7. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.

29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, içeriye doğru ortaladı. Bjortuft'un hatasının ardından altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Osimhen'in dokunuşunda kaleci Haikin topu kurtardı.

33. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün baskı yaptığı Bjorkan'ın hatalı geri pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0

39. dakikada Brunstad Fet'in Sallai'den topu kapmasıyla Hauge, ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Sanchez'den sıyrılan Hauge'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, yandan auta çıktı.

43. dakikada Brunstad Fet'in ceza yayının önünden çektiği şutta top, yan direkten oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti.

60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi.

75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Üst üste 2 iç saha maçını kazanan Galatasaray, puanını 6'ya çıkardı

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Victor Osimhen'in bulduğu golle 1-0 öne geçti. Leroy Sane'nin etkili olduğu bölümde tehlikeli ataklar geliştiren Galatasaray, 33. dakikada Osimhen ile skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında oyunun kontrolünü yine Galatasaray elinde bulundurdu. Ön alan baskısıyla pozisyonlar üreten Galatasaray, 60. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bu dakikadan sonra oyuncu değişiklikleri ve skor avantajının etkisiyle topun kontrolü Bodo/Glimt'e geçti. Norveç temsilcisi, 76. dakikada Andreas Helmersen'in attığı golle skor 3-1'e getirdi. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda 36 takımlı lig aşamasına deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" iç sahada Liverpool'un (1-0) ardından Bodo/Glimt'i de yenerek 2 galibiyete ve 6 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Norveç temsilcisi ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

Osimhen, "Double" yaptı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Müsabakanın 3 ve 33. dakikalarında fileleri havalandıran Osimhen, galibiyette başrolü oynadı. Bu sezonki 8. resmi maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.

Yunus, 4. kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldızı Yunus Akgün, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 11. resmi maçına çıkan Yunus, Norveç ekibi karşısında 60. dakikada ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2. kez ağları sarsarak 4 gole ulaştı.

Goller ön alan baskısıyla geldi

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında golleri ön alanda yapılan baskılar sonrasında buldu.

Müsabakanın 3. dakikasında Mario Lemina rakip yarı alanda kaptığı topu, ceza yayının solundaki Victor Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Bu kez 33. dakikada Yunus Akgün, baskı yaptığı Fredrik Andre Bjorkan'ı geri pas vermeye zorladı. Bu oyuncunun hatalı pasında araya giren Osimhen, fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'ın 3. golünde ise bu kez basıyı yapıp topu kazanan Osimhen oldu. Maçın 60. dakikasında ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kapan Osimhen, Yunus'un pozisyona girmesini sağladı. Milli futbolcu ise topu ağlara göndererek takım arkadaşının mücadelesini boşa çıkarmadı.

RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 30 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta yenilmedi.

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Sahasındaki son 21 Avrupa maçının 18'inde yenilmedi

Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 21 müsabakanın 18'inde bileği bükülmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 21 maçta, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 7 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakaların 20'sinde gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 42 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 31 golünü engelleyemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 sene sonra üst üste 2 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 2 maçını galibiyetle tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemden sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 2 galibiyet yaşadı.

Sahasında Norveç takımlarına geçit vermedi

Galatasaray, UEFA turnuvalarında Norveç temsilcileriyle sahasında yaptığı 4. maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Tarihinde 7. kez bir Norveç temsilcisiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, 4. galibiyetini elde etti. Galatasaray, ayrıca söz konusu müsabakalarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Norveç takımlarını konuk ettiği 4. müsabakada 3. galibiyetini alan "Cimbom", yaşadığı 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet yüzü göstermedi.

Bodo/Glimt'in 3 maç sonra Türk takımlarına mağlup oldu

Norveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı 3 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı. Son olarak Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Bodo/Glimt'in Türk takımlarına karşı 3 maçlık kazanma serisi sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'in gecesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçına attığı gollerle damga vurdu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü 3 ve 33. dakikalarda atan Osimhen, birçok istatistikte kulüp tarihine geçti.

Üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol attı

Bodo/Glimt ile oynanan maçın en iyi oyuncusu seçilen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu kırdı.

Norveç temsilcisiyle yapılan maça kadar Galatasaray'da süre aldığı son 6 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıyarak rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 8. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın "Devler Ligi"ndeki en erken golünü kaydetti

Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da üst üste en fazla maçta gol atma rekorunu kıran Osimhen, ayrıca sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken açılışı yapan futbolcu oldu.

Galatasaray'da bir önceki rekor 2013'deki Kopenhag müsabakasının 9. dakikasında fileleri havalandıran Felipe Melo'ya aitti.

Icardi'yi geçti, 6. sıraya yerleşti

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, 9. Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan 8 müsabakada 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, 9. müsabakayı 2 golle kapatarak toplamda 9 gole ulaştı.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 8 gollü Mauro Icardi'yi geçerek 6. sıraya yerleşti.

Milan Baros ve Shabani Nonda'nın 12'şer golle zirvede yer aldığı listede Mario Jardel ve Gheorge Hagi 11'er, Harry Kewell ise 10 golle ilk 5'te yer alıyor.

Toplamda 42 gole ulaştı

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 42. golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte 49. resmi maçına çıkan Osimhen, yaptığı "Double" ile toplamda 42 gole ulaştı. Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 41 golle 6. sırada yer alan Cevad Prekazi'yi geçen yıldız santrfor, ilk 5'e bir adım daha yaklaştı.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorge Hagi 72, Mauro Icardi 66, Milan Baros 61, Bafetimbi Gomis 51, Wesley Sneijder 45 golle sıralanıyor. Osimhen, Galatasaray kariyerinde 4 gol daha atması durumunda Sneijder'i geçerek ilk 5'e girecek.

Victor Osimhen, ayrıca 42 gollü Erdal Keser'i yakalayarak kulüp tarihinin en golcü oyuncular sıralamasında ilk 20'ye girdi. Yıldız golcü, 2 gol daha atması durumunda teknik direktör Okan Buruk'u (43) geçecek.

"Bugün takımımızda bazı bireysel hatalar yapıldı"

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı futbolcuları çok iyi tanıdıklarını aktaran Knutsen, "Bugün takımımızda bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar yapınca böyle bir sonuç oluyor. Üç golü onlara armağan ettik. Hatta 3'ten fazla gol atabilirlerdi. Böyle bir seviyede performansımız yeterli gelmedi. Maça taktiksel olarak iyi hazırlanmıştık. Fazla sayıda bireysel hatalar yaptığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı." diye konuştu.

RAMS Park'taki yüksek ses nedeniyle kullandığı kulak tıkaçlarının işe yaramadığını aktaran Norveçli teknik adam, "İnanılmaz, fantastik bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı." ifadelerini kullandı.

Kjetil Knutsen, hem Galatasaray takımından hem de stattaki atmosferden etkilendiklerini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Statlar tamamen dolu olacaktır. Bunu beklememiz gerek. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynayamadık. Galatasaray iyi baskı yaptı, iyi fırsatlar yakaladı. Sonuca, elimizdeki toplama baktığımızda yeterli gelmedi. Her zaman olduğu gibi bu maçtan da öğrenecek çok şeyimiz var." şeklinde görüş belirtti.